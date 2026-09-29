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Футбол

Болельщики Украины и Грузии устроили необычную перекличку

На матче Лиги наций между сборными Грузии и Украины болельщики обеих команд устроили необычную перекличку на трибунах.
Сегодня, 17:39       Автор: Сергей Носенко
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Во втором тайме украинский сектор начал скандировать "Сакартвело": так на грузинском языке называется Грузия. В ответ хозяева стадиона запустили кричалку "Украина".

Перекличка между секторами продолжалась несколько минут, а болельщики поддерживали друг друга, несмотря на нулевую ничью на поле.

Украинские фанаты также подготовили баннер "Сухуми — это Сакартвело. Помните!!!", выразив поддержку территориальной целостности Грузии.

Кроме того, грузинские и украинские болельщики вместе исполнили известную кричалку "Путин — х..."

Матч Грузия — Украина завершился со счетом 0:0.

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