iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украина сыграла вничью с Грузией во втором туре Лиги наций

Сборная Украины не смогла обыграть Грузию во втором туре Лиги наций сезона-2026/27.
Вчера, 20:55       Автор: Сергей Носенко
Украина - Грузия / Getty Images
Украина - Грузия / Getty Images

 Встреча в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме команды не сумели создать достаточного количества опасных моментов. Украина получила первую желтую карточку: на 17-й минуте был предупрежден Владислав Ванат.

После перерыва главный тренер Украины Андреа Мальдера провел сразу три замены. На поле вышли Даниил Сикан, Олег Очеретько и Роман Яремчук, заменив Ваната, Александра Пихаленка и Матвея Пономаренко соответственно. Сикан вскоре также получил желтую карточку.

Грузия также не смогла воспользоваться своими моментами.

 Украина набрала четыре очка после двух туров Лиги наций: ранее команда обыграла Венгрию со счетом 1:0. Грузия после поражения от Северной Ирландии (0:1) заработала первое очко в турнире.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Грузии сборная Украина по футболу

Статьи по теме

Трубин стал Львом матча в игре Украины против Грузии Трубин стал Львом матча в игре Украины против Грузии
Мальдера сделал 10 изменений перед матчем с Грузией Мальдера сделал 10 изменений перед матчем с Грузией
Грузия - Украина: команды определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций Грузия - Украина: команды определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций
Северная Ирландия и Венгрия сыграли вничью и сохранили интригу в группе Украины Северная Ирландия и Венгрия сыграли вничью и сохранили интригу в группе Украины

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Грузией во втором туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией в Лиге наций, матчи Бельгия - Франция, Турция - Италия
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров
NaVi проиграли в гранд-финале PGL Wallachia Season 9
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:41
Лига наций23:41
Северная Ирландия и Венгрия сыграли вничью и сохранили интригу в группе Украины
Лига наций23:31
Италия реабилитировалась за поражение от Бельгии, разгромив Турцию
Формула 122:43
Больше пит-стопов? В Формулі-1 готовят новые шины
Европа22:01
Манчестер Сити намерен доказать свою невиновность по делу о 115 нарушениях
Лига наций21:32
Трубин стал Львом матча в игре Украины против Грузии
Лига наций20:55
Украина сыграла вничью с Грузией во втором туре Лиги наций
Лига наций19:55
Расистский скандал на матче Ирландия – Израиль: ФАИ изучает записи игры
Европа19:31
Манчестер Юнайтед получил кадровую проблему
Игровые18:44
"Мама года" на бейсбольном матче: женщина несла ребенка и три коробки еды, пока муж сидел на трибуне
Лига наций18:01
Мальдера сделал 10 изменений перед матчем с Грузией
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK