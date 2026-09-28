Украина сыграла вничью с Грузией во втором туре Лиги наций

Сборная Украины не смогла обыграть Грузию во втором туре Лиги наций сезона-2026/27.

Встреча в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме команды не сумели создать достаточного количества опасных моментов. Украина получила первую желтую карточку: на 17-й минуте был предупрежден Владислав Ванат.

После перерыва главный тренер Украины Андреа Мальдера провел сразу три замены. На поле вышли Даниил Сикан, Олег Очеретько и Роман Яремчук, заменив Ваната, Александра Пихаленка и Матвея Пономаренко соответственно. Сикан вскоре также получил желтую карточку.

Грузия также не смогла воспользоваться своими моментами.

Украина набрала четыре очка после двух туров Лиги наций: ранее команда обыграла Венгрию со счетом 1:0. Грузия после поражения от Северной Ирландии (0:1) заработала первое очко в турнире.

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