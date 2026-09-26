"Мы создали больше моментов": Тренер сборной Венгрии озвучил причину поражения от Украины

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси высказался о поражении от Украины (0:1) в матче первого тура Лиги наций.

После поединка наставник венгерской команды пожаловался на невезение и реализацию моментов.

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"Это футбол. Если команда упускает свои моменты и пропускает гол, она просто проигрывает матч. Как ни анализируй игру, мы не заслуживали поражения. Мы создали больше моментов, чем соперник, но не реализовали ни одного из них и в итоге уступили. Украинцы создали лишь одну возможность в первом тайме и сумели ее использовать.

Удача отвернулась от нас еще на чемпионате Европы, и в этот раз ситуация повторилась. Есть байка о том, что Наполеон выбирал генералов не за их стратегические познания, а за то, насколько им везет. Нас же преследует невезение уже два года.

Конечно, мы допускали ошибки, но все придерживались игрового плана, к нашему настрою и самоотдаче претензий нет. Во втором тайме мы сделали все возможное, чтобы сравнять счет, но нам просто не удалось забить.

Что касается дальнейших перспектив, то сейчас главное восстановиться перед матчем с Северной Ирландией. В отличие от нас, нашему следующему сопернику повезло: грузины не реализовали пенальти, а североирландцы выиграли матч благодаря голу, забитому в самой концовке", - приводит слова Росси официальный сайт Федерации футбола Венгрии.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Венгрия - Украина (0:1).

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