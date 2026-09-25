Клубы АПЛ рассматривают возомжность запросить компенсацию с Сити

Английские клубы могут потребовать компенсацию с Манчестер Сити, пишет The Times.

Напомним, что ранее манчестерский клуб был признан виновным по 114 пунктам обвинений, однако мера наказания пока не определена.

Издание пишет, что многие клубы хотят использовать ситуацию в свою пользу и затребовать с Манчестер Сити компенсацию.

В 2024 году ряд клубов уже уведомил "горожан", что в случае признания их вины, они будут требовать возмещения денег.

Также издание пишет, что некоторые клубы уже успели посчитать примерные суммы. И в случае, если из-за Сити клубы не попали в Лигу чемпионов, то размер компенсации может превышать 100 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что в сборной Англии выбрали лучшего игрока года.

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