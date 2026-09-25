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Абдураимов стал серебряным призером чемпионата Европы по боксу

Украинский боксер Айдер Абдураимов завоевал серебряную медаль чемпионата Европы-2026 в весовой категории до 60 кг.
Сегодня, 20:09       Автор: Сергей Носенко
Айдер Абдураимов / Getty Images
Айдер Абдураимов / Getty Images

В финальном поединке украинец встретился с представителем Болгарии Радославом Росеновым. Бой продлился все три раунда, а победу единогласным решением судей одержал болгарский боксер.

Таким образом, Абдураимов завершил чемпионат Европы с серебряной медалью.

Сборная Украины заканчивает турнир с пятью наградами — одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми.

Напомним, золото ей принес Эльвин Алиев: он повторил достижение Александра Хижняка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Айдер Абдураимов

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