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Вассер - о преимуществе Мерседес: Вопросы следует задавать ФИА

В Феррари не очень довольны ситуацией.
Сегодня, 20:55       Автор: Андрей Безуглый
Фредерик Вассер / Getty Images
Фредерик Вассер / Getty Images

Руководитель Феррари Фредерик Вассер прокомментировал положения в чемпионате после квалификации Гран-при Баку.

Напомним, что поул взял Джордж Расселл с преимуществом над Леклером в 0.837 секунды.

После журналиста спросили у Вассера, как двигатель Мерседес не считается самым мощным в пелотоне. Напомним, что комиссия определила движок Ред Булл сильнейшим.

Хороший вопрос. Вам следует задать его ФИА. Если хотите, я дам вам их номер телефона. Ситуация и правда выглядит странно, но в конечном счете скорость болида на прямой зависит не только от мощности двигателя, но и от параметров лобового сопротивления машины.

При этом у Макса Ферстаппена, насколько я понял, по ходу квалификации возникли проблемы с работой батареи на его болиде. И я не знаю, повлияли ли эти проблемы на его итоговое время круга или нет

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