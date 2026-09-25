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Форвард Реала может снова отправиться в аренду

Эндрика ждут в Италии.
Сегодня, 19:35       Автор: Андрей Безуглый
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Нападающий Реала Эндрик может сменить клуб уже зимой, пишет Corriere dello Sport.

В аренде талантливого бразильца заинтересованы Милан и Рома.

Напомним, что в прошлом сезоне Эндрик играл за Лион, где неплохо себя зарекомендовал. Итальянские клубы хотели бы заполучить игрока.

Более того, Милан даже летом связывался с агентами игрока в надежде выкупить его. Потому "россонери" будут первыми зимой, кто попробует арендовать бразильца.

В текущем сезоне Эндрик лишь один раз вышел на поле.

Ранее также сообщалось, что хавбек Реала признан игроком года в своей сборной.

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