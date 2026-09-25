Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил

Манчестер Сити был признан виновным в финансовых нарушениях, сообщает The Athletic.

Напомним, что зимой 2023 года АПЛ обвинила "горожан" в 115 различных нарушениях финансовых правил лиги.

В декабре 2024 завершились слушания по делу, но только сейчас было вынесено решение. Манчестер Сити признали виновным в 114 из 115 нарушениях.

На текущий момент мера наказания не определена, однако рассматриваются различные варианты, вплоть до понижения в классе.

Ожидается, что в ближайшее время клуб подаст апелляцию.

Ранее также сообщалось, что в сборной Англии выбрали лучшего игрока года.

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