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Футбол

Манчестер Сити признан виновным в нарушении финансовых правил

Клубу грозят серьезные санкции.
Сегодня, 17:29       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Манчестер Сити был признан виновным в финансовых нарушениях, сообщает The Athletic.

Напомним, что зимой 2023 года АПЛ обвинила "горожан" в 115 различных нарушениях финансовых правил лиги.

В декабре 2024 завершились слушания по делу, но только сейчас было вынесено решение. Манчестер Сити признали виновным в 114 из 115 нарушениях.

На текущий момент мера наказания не определена, однако рассматриваются различные варианты, вплоть до понижения в классе.

Ожидается, что в ближайшее время клуб подаст апелляцию.

Ранее также сообщалось, что в сборной Англии выбрали лучшего игрока года.

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