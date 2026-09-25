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"Больше нет такого давления, чувствую себя очень хорошо": Сикан — о возвращении в сборную Украины

Нападающий бельгийского Андерлехта Даниил Сикан рассказал о возвращении в состав сборной Украины после продолжительного перерыва.
Сегодня, 18:26       Автор: Сергей Носенко
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Последний раз форвард выступал за национальную команду в ноябре 2023 года — в матче против Италии.

"Три года меня не было в сборной Украины. Когда меня впервые вызвали, я очень нервничал, а сейчас уже имею опыт. Больше нет такого давления, чувствую себя очень хорошо", — рассказал Сикан в интервью пресс-службе УАФ.

Форвард признался, что обрадовался своему возвращению и допускал, что получит вызов благодаря выступлениям за клуб.

Сикан также рассказал об адаптации в Андерлехте. По словам нападающего, начало выступлений за бельгийский клуб далось ему непросто, однако затем он быстро освоился.

"Не могу сказать, что это лучший этап в моей клубной карьере. Сезон только начался. Сначала мне было тяжело в Андерлехте, но я легко адаптировался", — заявил украинец.

В нынешнем сезоне Сикан забил 6 голов в 14 матчах за Андерлехт во всех турнирах. В составе сборной Украины на его счету семь матчей и один гол.

Украина 25 сентября проведет первый матч нового розыгрыша Лиги наций — против Венгрии. Затем команда Андреа Мальдеры сыграет с Грузией 28 сентября.

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