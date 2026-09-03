Гол Даниила Сикана принес Андерлехту победу и прервал черную полосу брюссельцев

Украинский форвард забил единственный мяч в перенесенном матче бельгийского первенства и стал лучшим игроком встречи.

Нападающий брюссельского Андерлехта Даниил Сикан помог своей команде завоевать важнейшие три очка в перенесенном поединке третьего тура чемпионата Бельгии против Кортрейка. Встреча на домашней арене брюссельцев завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, а единственный и решающий гол записал на свой счет наш земляк, отличившись на 43-й минуте.

За высокую активность на протяжении всего поединка Сикан получил от аналитического портала SofaScore наивысшую оценку среди всех участников встречи — 8,3 балла. Этот забитый мяч стал для Даниила уже шестым в десяти матчах текущего сезона во всех турнирах (ранее форвард забил 5 голов в квалификации Лиги Европы) и первым в новом розыгрыше Лиги Жупиле.

Успех позволил Андерлехту улучшить турнирное положение и вернуть уверенность после серии неудач.

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