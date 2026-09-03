iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гол Даниила Сикана принес Андерлехту победу и прервал черную полосу брюссельцев

Украинский форвард забил единственный мяч в перенесенном матче бельгийского первенства и стал лучшим игроком встречи.
Вчера, 23:22       Автор: Сергей Носенко
Даниил Сикан / Getty Images
Даниил Сикан / Getty Images

Нападающий брюссельского Андерлехта Даниил Сикан помог своей команде завоевать важнейшие три очка в перенесенном поединке третьего тура чемпионата Бельгии против Кортрейка. Встреча на домашней арене брюссельцев завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0, а единственный и решающий гол записал на свой счет наш земляк, отличившись на 43-й минуте.

За высокую активность на протяжении всего поединка Сикан получил от аналитического портала SofaScore наивысшую оценку среди всех участников встречи — 8,3 балла. Этот забитый мяч стал для Даниила уже шестым в десяти матчах текущего сезона во всех турнирах (ранее форвард забил 5 голов в квалификации Лиги Европы) и первым в новом розыгрыше Лиги Жупиле.

Успех позволил Андерлехту улучшить турнирное положение и вернуть уверенность после серии неудач.

Напомним , что вингер национальной сборной Украины Михаил Мудрик провел свою первую тренировку в составе лондонского Тоттенхэма после недавнего перехода в стан шпор на правах аренды

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андерлехт Даниил Сикан

Статьи по теме

Сикан забил свой пятый гол за Андерлехт в квалификации Лиги Европы Сикан забил свой пятый гол за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Александра Олейникова завершила выступления на Открытом чемпионате США Александра Олейникова завершила выступления на Открытом чемпионате США
Бразильский легионер Шахтера прибыл в Украину для завершения реабилитации Бразильский легионер Шахтера прибыл в Украину для завершения реабилитации

Видео

Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ла Лиги, Лиги 1 и Кубка Италии
просмотров
Свитолина пробилась в третий круг US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
просмотров
Костюк вышла в третий круг US Open-2026
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Теннис23:45
Александра Олейникова завершила выступления на Открытом чемпионате США
Футбол23:22
Гол Даниила Сикана принес Андерлехту победу и прервал черную полосу брюссельцев
Футбол22:52
Бразильский легионер Шахтера прибыл в Украину для завершения реабилитации
Футбол22:36
Михаил Мудрик провел первую тренировку в составе Тоттенхэма: фото
Хоккей21:24
Капитан сборной Украины отметился шайбой в дебютном матче Лиги чемпионов
Легкая атлетика21:00
Олимпийская чемпионка попала в ДТП и рискует пропустить главный турнир года
Футбол20:29
Моя скорость станет настоящей угрозой: новичок Динамо сделал заявление после трансфера
Футбол20:07
Динамо усилилось 21-летним вингером Кеассе Ба из швейцарской Лозанны
Футбол19:29
Суд оправдал игрока Реала по делу о распространении интимного видео
Баскетбол19:01
Вице-чемпион Украины подписал американца для борьбы за золото
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK