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Хоккей

Капитан сборной Украины отметился шайбой в дебютном матче Лиги чемпионов

Игорь Мережко забросил победную шайбу и помог своему клубу разгромить шведского соперника в первом же поединке турнира.
Вчера, 21:24       Автор: Сергей Носенко
Игорь Мережко / IIHF
Игорь Мережко / IIHF

Команда украинского защитника Игоря Мережка Плзень вернулась к выступлениям в Лиге чемпионов после шестилетнего перерыва, разгромив в первом туре шведский Регле. 

Дебют украинца в еврокубке выдался результативным. На 50-й минуте поединка Мережко забросил шайбу, которая установила окончательный счет в матче.  

Лига чемпионов по хоккею, первый тур.

Плзень (Чехия) — Регле (Швеция) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

 Гол: Игорь Мережко (50-я минута). 

Следующий матч в Лиге чемпионов Плзень проведет против польской команды Тихи в субботу, 5 сентября, в 17:30 по киевскому времени. 

Напомним, сборную Германии по хоккею возглавил 41-летний Андре Ранкель. Он сменил на посту Гарольда Крайса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: плзень Лига чемионов

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