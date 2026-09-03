Капитан сборной Украины отметился шайбой в дебютном матче Лиги чемпионов

Игорь Мережко забросил победную шайбу и помог своему клубу разгромить шведского соперника в первом же поединке турнира.

Команда украинского защитника Игоря Мережка Плзень вернулась к выступлениям в Лиге чемпионов после шестилетнего перерыва, разгромив в первом туре шведский Регле.

Дебют украинца в еврокубке выдался результативным. На 50-й минуте поединка Мережко забросил шайбу, которая установила окончательный счет в матче.

Лига чемпионов по хоккею, первый тур.

Плзень (Чехия) — Регле (Швеция) — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Гол: Игорь Мережко (50-я минута).

Следующий матч в Лиге чемпионов Плзень проведет против польской команды Тихи в субботу, 5 сентября, в 17:30 по киевскому времени.

Напомним, сборную Германии по хоккею возглавил 41-летний Андре Ранкель. Он сменил на посту Гарольда Крайса.

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