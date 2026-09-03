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Сборная Украины по волейболу обошла соперника перед Евро-2026

Украинские волейболисты одержали победу над Латвией в первом матче товарищеского турнира в Эстонии.
Сегодня, 18:17       Автор: Сергей Носенко
Рауль Лосано / Getty Images
Рауль Лосано / Getty Images

Национальная мужская сборная Украины по волейболу под руководством главного тренера Рауля Лосано хорошо стартовала на товарищеском турнире в эстонском Таллине. В рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы 2026 года украинцы обыграли национальную команду Латвии со счетом 3:1, сделав заявку на триумф в спаррингах.

Украина — Латвия — 3:1 (25:21, 22:25, 25:18, 25:23)

Стартовый состав сборной Украины: Юрий Синица (пасующий), Василий Тупчий (диагональный), Олег Плотницкий, Дмитрий Янчук (доигровщики), Юрий Семенюк, Максим Дрозд (блокирующие), Александр Бойко (либеро).

На замену выходили: Тимофей Полуян, Владислав Щуров, Виталий Щитков, Максим Тонконог, Сергей Евстратов.

Впереди у подопечных Рауля Лосано еще два важнейших испытания на эстонском турнире. В пятницу, 4 сентября, в 19:00 сборная встретится со Словакией, а уже в субботу, 5 сентября, в это же время сыграет против хозяев площадки — сборной Эстонии.

Напомним, сборная Украины завершила выступление на женском Евро-2026 по волейболу. В последнем матче группового этапа украинки в трех сетах проиграли Сербии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол Сборная Украины

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