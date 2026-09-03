Динамо подписало хавбека, которого просматривали Челси и еще три европейских клуба

Киевское Динамо усилилось ганским полузащитником Фатаву Ганиву. Информация о 18-летнем футболисте появилась на официальном сайте Украинской Премьер-лиги, где он уже указан в заявке бело-синих на сезон-2026/27.

Ганиву родился 27 ноября 2007 года и выступает на позиции полузащитника. Согласно данным УПЛ, в заявку Динамо он был внесен 3 сентября 2026 года.

Предыдущим клубом ганца был АС Коппан, представляющий один из низших дивизионов Ганы. При этом еще в августе африканские и международные источники сообщали, что Ганиву успешно прошел медосмотр и подписал с киевским клубом трехлетний контракт.

До перехода в Динамо молодой футболист успел побывать на просмотрах в нескольких европейских клубах. В частности, летом 2024 года он проходил просмотр в Челси, где тренировался с командами U-18 и U-21 и сыграл за юношеский состав в матче против Шеффилд Юнайтед. Также сообщалось о его просмотрах в Борнмуте, Брентфорде и Зальцбурге.

На международном уровне Ганиву выступал за юношеские сборные Ганы. Он играл за команду U-16, а затем привлекался в сборные U-17 и U-20. В 2026 году полузащитник входил в состав ганской команды на чемпионате WAFU B среди игроков до 20 лет в Кот-д'Ивуаре.

Напомним, сборная Ганы назначила тренера, уволенного после ЧМ-2026.

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