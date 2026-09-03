Стало известно, поедут ли Малиновский и Батагов на игру Санкт-Петербург
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
“Руслан Малиновский не поедет в страну 404. Насколько мне известно, украинец не собирается быть причастным к бесстыдной договоренности его клуба относительно спарринга в Питере. Стоит понимать, что 15 ноября наш хавбек рассчитывает быть в лагере нашей сборной.
Что касается Арсения Батагова, то возможность и его поездки на матч такого рода с участием Трабзонспора категорически исключена. Однако вопросов к самому клубу от этого однозначно не становится меньше”, — написал Бурбас.
При этом сами Малиновский и Батагов публично ситуацию пока не комментировали.
Напомним, Зенит анонсировал товарищеский матч с Трабзонспором, который должен состояться 15 ноября на Газпром Арене в Санкт-Петербурге.
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