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Футбол

Стало известно, поедут ли Малиновский и Батагов на игру Санкт-Петербург

Украинские футболисты Трабзонспора Руслан Малиновский и Арсений Батагов не планируют ехать в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Зенитом.
Сегодня, 16:13       Автор: Сергей Носенко
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

“Руслан Малиновский не поедет в страну 404. Насколько мне известно, украинец не собирается быть причастным к бесстыдной договоренности его клуба относительно спарринга в Питере. Стоит понимать, что 15 ноября наш хавбек рассчитывает быть в лагере нашей сборной.

Что касается Арсения Батагова, то возможность и его поездки на матч такого рода с участием Трабзонспора категорически исключена. Однако вопросов к самому клубу от этого однозначно не становится меньше”, — написал Бурбас.

При этом сами Малиновский и Батагов публично ситуацию пока не комментировали.

Напомним, Зенит анонсировал товарищеский матч с Трабзонспором, который должен состояться 15 ноября на Газпром Арене в Санкт-Петербурге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трабзонспора Руслан Малиновский арсений батагов

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