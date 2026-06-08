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Футбол

"А потом такое": Малиновский вспомнил последние мгновения перед жутким инцидентом с Эриксеном

Украинец обратился со словами поддержки к датскому полузащитнику.
Сегодня, 11:35       Автор: Игорь Мищук
Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дания - Украина / Getty Images
Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Дания - Украина / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский отреагировал на страшный эпизод с датским хавбеком Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время товарищеского матча.

Украинский футболист вспомнил, что еще за несколько мгновений до случившегося они шутили друг с другом и пожелал датчанину скорейшего выздоровления.

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"Скорейшего выздоровления, Маэстро. За несколько секунд до этого шутил со мной, а потом такое. Много сил тебе и твоей семье", - написал Малиновский в Instagram.

Напомним, что Эриксен потерял сознание на 65-й минуте матча, однако медикам удалось привести его в чувства. Поединок, в котором украинцы уступали со счетом 1:2, был завершен досрочно.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Дания - Украина (2:1).

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