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"Было бы неуместно говорить о футболе": Тренер сборной Украины подвел итог матчу с Данией

Андреа Мальдера высказался о потерявшем сознание во время игры Кристиане Эриксене.
Сегодня, 08:59       Автор: Игорь Мищук
Андреа Мальдера / Getty Images
Андреа Мальдера / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал товарищеский матч с Данией (1:2), который был досрочно завершен из-за потери сознания на поле Кристианом Эриксеном.

Наставник украинской национальной команды отметил, что сейчас все мыслями с полузащитником датской команды.

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"Мы ошеломлены тем, что мы увидели. Вся наша команда и болельщики мысленно вместе с Эриксеном, с его семьей. Сочувствую болельщикам сборной Дании, пережившим страшные минуты. В знак уважения к Кристиану было бы неуместно говорить о футболе.

Когда случился этот эпизод, ко мне подошел тренер Дании и мы вместе решили остановить матч. Я считаю, что жизнь - это самая высокая ценность. А все остальное второстепенно", - приводит слова Мальдеры официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Дания - Украина (2:1).

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