"Было бы неуместно говорить о футболе": Тренер сборной Украины подвел итог матчу с Данией
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал товарищеский матч с Данией (1:2), который был досрочно завершен из-за потери сознания на поле Кристианом Эриксеном.
Наставник украинской национальной команды отметил, что сейчас все мыслями с полузащитником датской команды.
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"Мы ошеломлены тем, что мы увидели. Вся наша команда и болельщики мысленно вместе с Эриксеном, с его семьей. Сочувствую болельщикам сборной Дании, пережившим страшные минуты. В знак уважения к Кристиану было бы неуместно говорить о футболе.
Когда случился этот эпизод, ко мне подошел тренер Дании и мы вместе решили остановить матч. Я считаю, что жизнь - это самая высокая ценность. А все остальное второстепенно", - приводит слова Мальдеры официальный сайт УАФ.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Дания - Украина (2:1).
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