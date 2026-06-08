Клуб Эриксена поддержал игрока после потери сознания в матче с Украиной

Вольфсбург отреагировал на жуткий эпизод в товарищеском матче Дания - Украина, когда их полузащитник Кристиан Эриксен потерял сознание на 65-й минуте.

Немецкий клуб выразил поддержку своему игроку, отметив, что сразу же после инцидента связался с Датским футбольным союзом и внимательно следит за процессом восстановления футболиста.

Читай также: "А потом такое": Малиновский вспомнил последние мгновения перед жутким инцидентом с Эриксеном

"Мы думаем о тебе, Кристиан. Товарищеский матч между Данией и Украиной пришлось остановить после того, как Кристиан Эриксен потерял сознание.

По данным Датского футбольного союза, Кристиан в сознании и, учитывая обстоятельства, чувствует себя удовлетворительно. Он был доставлен в Университетскую больницу Оденсе, где будут проведены дальнейшие обследования.

Мы находимся в тесном контакте с Датским футбольным союзом и следим за дальнейшим развитием событий. Желаем всего наилучшего и скорейшего выздоровления, Кристиан", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!