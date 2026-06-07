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Врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена

Хавбек чувствует себя хорошо.
Вчера, 22:30       Автор: Андрей Безуглый
Кристиан Эриксен / Getty Images
Кристиан Эриксен / Getty Images

Врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии здоровья Кристиана Эриксена.

Напомним, что 34-летний хавбек потерял сознание во время товарищеского матча со сборной Украины.

По словам врача, Эриксен находится в сознании и хорошо себя чувствует. Однако игроку предстоит дополнительное обследование.

Кристиан чувствует себя хорошо и покинул поле самостоятельно. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал должным образом.

Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы быстро оказали ему помощь. Теперь он пройдет дополнительное обследование в больнице, чтобы определить причину произошедшего. Мы постоянно на связи с ним и с врачами.

Но у Кристиана все хорошо, он попросил меня передать его привет всем игрокам и сказать, что с ним все в порядке

Напомним, что матч Дания - Украина не был доигран.

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