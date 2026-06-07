Врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена
Врач сборной Дании Мортен Боесен рассказал о состоянии здоровья Кристиана Эриксена.
Напомним, что 34-летний хавбек потерял сознание во время товарищеского матча со сборной Украины.
По словам врача, Эриксен находится в сознании и хорошо себя чувствует. Однако игроку предстоит дополнительное обследование.
Кристиан чувствует себя хорошо и покинул поле самостоятельно. На мой взгляд, кардиостимулятор сработал должным образом.
Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы быстро оказали ему помощь. Теперь он пройдет дополнительное обследование в больнице, чтобы определить причину произошедшего. Мы постоянно на связи с ним и с врачами.
Но у Кристиана все хорошо, он попросил меня передать его привет всем игрокам и сказать, что с ним все в порядке
Напомним, что матч Дания - Украина не был доигран.
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