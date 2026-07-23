Реал представил гостевую форму на новый сезон
Второй комплект экипировки мадридцев выполнен в темно-зеленом цвете.
Мадридский Реал презентовал выездную форму команды на сезон-2026/27.
Второй комплект экипировки "сливочных" от технического партнера клуба компании adidas будет темно-зеленого цвета с деталями кремового оттенка.
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Также на футболке присутствует геометрический узор с инициалами клуба, сообщает официальный сайт Реала.
Una camiseta. Un legado. 🤍✨— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 23, 2026
Te presentamos la camiseta visitante del Real Madrid para la temporada 26/27, ya a la venta. 🔗@adidasfootball pic.twitter.com/mtM1XLkjdh
Ранее сообщалось, что Полесье показало домашнюю форму на следующий сезон.
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