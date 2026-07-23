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Футбол

Реал представил гостевую форму на новый сезон

Второй комплект экипировки мадридцев выполнен в темно-зеленом цвете.
Сегодня, 12:27       Автор: Игорь Мищук
Реал показал новую выездную форму / Real Madrid C.F.
Реал показал новую выездную форму / Real Madrid C.F.

Мадридский Реал презентовал выездную форму команды на сезон-2026/27.

Второй комплект экипировки "сливочных" от технического партнера клуба компании adidas будет темно-зеленого цвета с деталями кремового оттенка.

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Также на футболке присутствует геометрический узор с инициалами клуба, сообщает официальный сайт Реала.

Источник: realmadrid.com

Источник: realmadrid.com

Источник: realmadrid.com

Ранее сообщалось, что Полесье показало домашнюю форму на следующий сезон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: форма Реал Мадрид

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