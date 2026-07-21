Новая форма и более 400 соперников: как сборная Украины по спортивному покеру готовится к следующим стартам
Во время турнирной серии команда представила новую форму, в которой игроки будут в дальнейшем выступать на соревнованиях. Для сборной это важная часть формирования узнаваемого образа команды, представляющей Украину на международном уровне.
В то же время, конкуренция внутри страны продолжает расти. Второй этап чемпионата собрал более 400 участников из почти всех регионов Украины.
«Рост количество участников, расширяется география, а сам чемпионат становится все более профессиональным. Это результат совместной работы федерации, спортсменов, организаторов и партнеров», – отметил Николай Сергиенко, игрок национальной сборной и глава направления работы с командой, посол PartyPoker UA.
Уровень интереса особенно заметно проявился в Super High Roller. Организаторы ожидали до 19 входов, но фактически турнир собрал 31. Общий призовой фонд составил 3,1 млн. гривен, а победитель получил 1,25 млн. грн.
Генеральным спонсором национальной сборной и Всеукраинской федерации спортивного покера является PartyPoker UA . Партнерство включает поддержку команды, чемпионата и создание дополнительных возможностей для игроков.
Одной из таких возможностей стал онлайн-сателлит в Main Event второго этапа. PartyPoker UA разыграл три билета, а принять участие в отборе можно было за одну гривну.
Победитель одного из билетов Юрий Шаповал в итоге вошел в призовую зону Main Event и выиграл 44 500 гривен.
Второй этап показал, что в Украине постепенно формируется более широкая база спортсменов, из которой могут вырастать будущие игроки национальной сборной.
Следующий этап Чемпионата Украины запланирован на сентябрь.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 19.09.2024 г., выданная ООО «ПАТИ ПЛЕНЕТ» на основании решения Государственного агентства Украины ПлейСити от 25.09.2024 г. № 447
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети Интернет от 14.05.2026 г., выданная ООО «ПАТИ ПЛЕНЕТ» на основании решения Государственного агентства Украины ПлейСити от 26.05.2026 г. № 187-Р
Внимание! Азартные игры предназначены исключительно для развлекательных целей. Участие в играх на реальные деньги связано с риском финансовых потерь. Никогда не играйте на средства, которые не можете позволить себе потерять и не рассматривайте азартные игры как способ заработка. Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!