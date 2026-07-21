Новая форма и более 400 соперников: как сборная Украины по спортивному покеру готовится к следующим стартам

Второй этап Чемпионата Украины по спортивному покеру стал не только большим внутренним событием сезона, но и площадкой для презентации национальной сборной.

Во время турнирной серии команда представила новую форму, в которой игроки будут в дальнейшем выступать на соревнованиях. Для сборной это важная часть формирования узнаваемого образа команды, представляющей Украину на международном уровне.

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В то же время, конкуренция внутри страны продолжает расти. Второй этап чемпионата собрал более 400 участников из почти всех регионов Украины.

«Рост количество участников, расширяется география, а сам чемпионат становится все более профессиональным. Это результат совместной работы федерации, спортсменов, организаторов и партнеров», – отметил Николай Сергиенко, игрок национальной сборной и глава направления работы с командой, посол PartyPoker UA.

Уровень интереса особенно заметно проявился в Super High Roller. Организаторы ожидали до 19 входов, но фактически турнир собрал 31. Общий призовой фонд составил 3,1 млн. гривен, а победитель получил 1,25 млн. грн.

Фото надано рекламодателем

Генеральным спонсором национальной сборной и Всеукраинской федерации спортивного покера является PartyPoker UA . Партнерство включает поддержку команды, чемпионата и создание дополнительных возможностей для игроков.

Одной из таких возможностей стал онлайн-сателлит в Main Event второго этапа. PartyPoker UA разыграл три билета, а принять участие в отборе можно было за одну гривну.

Победитель одного из билетов Юрий Шаповал в итоге вошел в призовую зону Main Event и выиграл 44 500 гривен.

Фото надано рекламодателем

Второй этап показал, что в Украине постепенно формируется более широкая база спортсменов, из которой могут вырастать будущие игроки национальной сборной.

Следующий этап Чемпионата Украины запланирован на сентябрь.

Фото надано рекламодателем

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