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Футбол

Торрес может получить неожиданное предложение

Реал рассматривает трансфер нападающего.
Сегодня, 16:50       Автор: Андрей Безуглый
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

Реал раздумывает над трансфером Феррана Торреса, пишет L’Equipe.

Нападающий сборной Испании считается игроком на выход в Барселоне. Каталонцы оценивают его в 50 млн евро.

Считается, что главным претендентом на нападающего будет ПСЖ, однако парижане пока не делали официального предложения.

Реал же интересовался Торресом еще когда тот был в Валенсии, но тогда игрок выбрал Манчестер Сити. Сейчас мадридцы могут еще раз попробовать его подписать.

Сам игрок считает, что его время в Барселоне истекло.

Ранее также сообщалось, что Лука Модрич не намерен менять клуб.

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