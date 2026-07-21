Торрес может получить неожиданное предложение

Реал раздумывает над трансфером Феррана Торреса, пишет L’Equipe.

Нападающий сборной Испании считается игроком на выход в Барселоне. Каталонцы оценивают его в 50 млн евро.

Считается, что главным претендентом на нападающего будет ПСЖ, однако парижане пока не делали официального предложения.

Реал же интересовался Торресом еще когда тот был в Валенсии, но тогда игрок выбрал Манчестер Сити. Сейчас мадридцы могут еще раз попробовать его подписать.

Сам игрок считает, что его время в Барселоне истекло.

Ранее также сообщалось, что Лука Модрич не намерен менять клуб.

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