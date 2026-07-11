Форвард Барселоны может перейти в парижский клуб

ПСЖ предварительно договорился с Ферраном Торресом о переходе.

ПСЖ достиг договорённости с Ферраном Торресом о его трансфере после чемпионата мира.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, парижский клуб вышел на финишную прямую в переговорах по нападающему Барселоны.

Стороны уже согласовали основные условия личного контракта, однако официальное оформление сделки состоится только после завершения чемпионата мира.

Добавим, что 26‑летний испанец имел соглашение с Барселоной до лета 2027 года. За какую сумму ПСЖ купит Торреса, пока неизвестно.

Тем временем к Довбику в Роме может присоединиться звёздный аргентинец.

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