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Футбол

Форвард Барселоны может перейти в парижский клуб

ПСЖ предварительно договорился с Ферраном Торресом о переходе.
Сегодня, 11:42       Автор: Валентина Чорноштан
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

ПСЖ достиг договорённости с Ферраном Торресом о его трансфере после чемпионата мира.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, парижский клуб вышел на финишную прямую в переговорах по нападающему Барселоны.

Стороны уже согласовали основные условия личного контракта, однако официальное оформление сделки состоится только после завершения чемпионата мира.

Добавим, что 26‑летний испанец имел соглашение с Барселоной до лета 2027 года. За какую сумму ПСЖ купит Торреса, пока неизвестно.

Тем временем к Довбику в Роме может присоединиться звёздный аргентинец.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Ферран Торрес

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