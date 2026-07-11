Макгрегор и Холлоуэй прошли взвешивание
Накануне в Лас-Вегасе завершилась официальная процедура взвешивания всех участников предстоящего турнира UFC 329.
Добавим, что главный бой вечера это поединок возвращения Конора Макгрегора, а также его реванш с Максом Холлоуэем.
Ирландец оказался тяжелее своего оппонента в бою в дивизионе полусреднего веса, однако не намного: Макгрегор показал 77,33 кг, а Макс Холлоуэй — 77,11 кг.
🚨 CONOR MCGREGOR'S RETURN FIGHT IS OFFICIAL!— Championship Rounds (@ChampRDS) July 10, 2026
He just weighed in at 170.5 pounds 👀 #UFC329 https://t.co/ecPPLaPgH0 pic.twitter.com/AwjeL3Lv9i
🚨 MAX HOLLOWAY WEIGHS IN AT 170 LBS #UFC329 pic.twitter.com/qe5DXnnPUy— Championship Rounds (@ChampRDS) July 10, 2026
Тем временем другие результаты взвешивания бойцов, которые примут участие в этом турнире:
- Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) — Пэдди Пимблетт (70,76 кг);
- Кори Сэндхаген (61,46 кг) — Марио Баутиста (61,46 кг);
- Брэндон Ройвал (56,69 кг) — Лонир Кавана (57,15 кг);
- Кинг Грин (70,53 кг) — Терренс Маккинни (70,76 кг).
Тем временем в мире бокса Шакур назвал потенциального соперника после подписания контракта с Zuffa Boxing.
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