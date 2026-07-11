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Макгрегор и Холлоуэй прошли взвешивание

Все участники турнира в Лас-Вегасе успешно прошли процедуру взвешивания.
Сегодня, 09:56       Автор: Валентина Чорноштан
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Накануне в Лас-Вегасе завершилась официальная процедура взвешивания всех участников предстоящего турнира UFC 329.

Добавим, что главный бой вечера это поединок возвращения Конора Макгрегора, а также его реванш с Максом Холлоуэем.

Ирландец оказался тяжелее своего оппонента в бою в дивизионе полусреднего веса, однако не намного: Макгрегор показал 77,33 кг, а Макс Холлоуэй — 77,11 кг.

Тем временем другие результаты взвешивания бойцов, которые примут участие в этом турнире:

  • Бенуа Сен-Дени (70,76 кг) — Пэдди Пимблетт (70,76 кг);
  • Кори Сэндхаген (61,46 кг) — Марио Баутиста (61,46 кг);
  • Брэндон Ройвал (56,69 кг) — Лонир Кавана (57,15 кг);
  • Кинг Грин (70,53 кг) — Терренс Маккинни (70,76 кг).

Тем временем в мире бокса Шакур назвал потенциального соперника после подписания контракта с Zuffa Boxing.

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