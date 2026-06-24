Уайт объявил о новой эре рейтингов в UFC

Теперь списки будут формироваться на основе объективных данных.

UFC в партнёрстве с Meta представил новую систему рейтингов.

Глава UFC Дэйна Уайт поддержал инициативу, отметив, что старая система его давно не устраивала. Отмечается, что новая модель формируется без голосования журналистов.

В неё входят объективные показатели о вероятности победы, способе завершения боя, карьерной динамике и специфике весовых категорий.

Добавим, что рейтинги будут обновляться еженедельно по понедельникам после турниров. При этом на сайте UFC сохранятся и традиционные медиа-рейтинги.

Ранее стало известно, что UFC поднял бонусы на турнире в Белом доме.

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