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Систерс пробились в квалификацию Кубка Европы

Украинки легко разбили Янг Бойз.
Вчера, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Систерс / WFC SeaSters
Систерс / WFC SeaSters

Вице-чемепионки Украины Систерс пробились в квалификацию Кубка Европы.

Напомним, что одесская команда стартовала в Лиге чемпионов, но разгромно уступила Спортингу.

В итоге Систерс играли в матче за третье место, которое позволяет пройти в квалификацию Кубка Европы, против Янг Бойз.

Счет удалось лишь во втором тайме благодаря пенальти. А затем украинки еще дважды отличились в воротах соперниц, позволив им забить лишь один гол в ответ.

Лига чемпионов. Второй раунд, матч за третье место

Янг Бойз (Швейцария) — Систерс (Украина) 1:3
Голы: Бахманн, 71 — Калинина, 49 (пен), Ткачук, 54, 61

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