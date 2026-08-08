Боруссия готова выложить солидные деньги за талантливого форварда форварда

Боруссия не отказались от идеи выкупить Саида Эль-Мала, пишет Патрик Бергер.

19-летний нападающий считается основной целью на лето. С игроком уже успели переговоры как представители Боруссии и Нико Ковач, так и Юрген Клопп, посоветовавший ему перебраться в Дортмунд.

При этом Кельн отклонил первое предложение в размере 37 млн евро плюс еще 8 млн в виде бонусов. Клуб настаивает на 50 млн евро.

В прошлом сезоне Эль-Мала провел 34 матча в Бундеслиги, отличившись 13 голами и 4 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Родри выбрал следующий клуб.

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