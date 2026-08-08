Харьков пробился в квалификацию Кубка Европы

Женская команда Харькова сыграет в квалификации Кубка Европы.

Напомним, что харьковская команда начала свой путь в Лиге чемпионов, но вылетела от Фенербахче.

Упав в Кубок Европы, Харьков встретился с Бачкой-Тополой.

В основное время команды разошлись ничьей со счетом 1:1, но уже в овертаймах харьковянки дожали соперниц и пробились во второй по престижности еврокубок.

Лига чемпионов. Второй раунд, матч за третье место

Харьков — Бачка-Топола (Сербия) 3:2

Голы: Апанащенко, 30, 97, Шайнюк, 111 — Шовани, 90+1, Кочич, 107

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