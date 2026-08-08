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Футбол

Экс-агент Неймара признался в манипуляциях на трансферном рынке

Раскрыл схему с фейками.
Сегодня, 14:49       Автор: Валентина Чорноштан
Вагнер Рибейро и отец Неймара / Getty Images
Вагнер Рибейро и отец Неймара / Getty Images

Бывший агент Неймара Вагнер Рибейро рассказал о необычном способе увеличения ценности своих клиентов на трансферном рынке, в частности звёздного бразильца.

По словам Рибейро, он иногда намеренно распространял информацию о якобы интересе крупных клубов к определённому футболисту, даже если это не соответствовало действительности.

В качестве примера агент привёл Реал, он заявил что сообщение об интересе мадридцев могло заставить другие европейские клубы активнее бороться за игрока.

Рибейро отметил, что подобная стратегия помогала не только при трансферах, но и во время переговоров о новых контрактах, пишет Globo.

К слову, Наполи хочет вместо Ромелу Лукаку купить звёздного форварда Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар трансфер

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