iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Талант Реала может продолжить карьеру в АПЛ

Бразилец пока не вписывается в команду Моуринью.
Сегодня, 10:22       Автор: Валентина Чорноштан
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Эндрик может провести следующий сезон в английской Премьер-лиге.

Отмечается, что агентство, под эгидой которого находится 19-летний бразилец, уже начало искать команды для своего клиента.

Главная цель, как передаёт DeadlineDay, найти клуб, который сумеет предоставить достаточно игровой практики для Эндрика.

Тем временем в Реале форварду будет сложно рассчитывать на регулярное место в составе из-за высокой конкуренции, хотя бразилец не против остаться в Мадриде, чтобы побороться за игровое время.

К слову, двукратный победитель Лиги чемпионов переходит в клуб МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Реал Мадрид Эндрик

Статьи по теме

Известно состояние Куртуа перед началом сезона Ла Лиги Известно состояние Куртуа перед началом сезона Ла Лиги
Реал после длительных переговоров продлил контракт с Винисиусом Реал после длительных переговоров продлил контракт с Винисиусом
Реал улучшил предложение Винисиусу на фоне интереса Арсенала Реал улучшил предложение Винисиусу на фоне интереса Арсенала
Реал согласовал впечатляющую сумму трансфера вингера Лейпцига Реал согласовал впечатляющую сумму трансфера вингера Лейпцига

Видео

Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе
Мудрик присоединился к Челси на тренировочном сборе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ Буковина,Оболонь
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Буковина сыграла вничью с ЛНЗ, Шахтер разгромил Кудривку
просмотров
Костюк вышла в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Украина18:55
Систерс пробились в квалификацию Кубка Европы
Европа18:25
Ноттингем выкупит звезду португальской лиги
Европа17:40
Боруссия готова выложить солидные деньги за талантливого форварда форварда
Украина17:10
Харьков пробился в квалификацию Кубка Европы
Европа16:25
Родри заявил о своем желании перейти в Барселону
Европа14:49
Экс-агент Неймара признался в манипуляциях на трансферном рынке
Европа14:22
Талантливые воспитанники Барселоны выставлены на продажу
Другие13:45
World Skate полностью восстановила в правах Федерацию скейтбординга россии
Европа13:25
Наполи хочет заменить Лукаку на звезду Арсенала
Бокс12:48
Усик рассказал о двух сценариях завершения карьеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK