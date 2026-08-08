Талант Реала может продолжить карьеру в АПЛ

Бразилец пока не вписывается в команду Моуринью.

Эндрик может провести следующий сезон в английской Премьер-лиге.

Отмечается, что агентство, под эгидой которого находится 19-летний бразилец, уже начало искать команды для своего клиента.

Главная цель, как передаёт DeadlineDay, найти клуб, который сумеет предоставить достаточно игровой практики для Эндрика.

Тем временем в Реале форварду будет сложно рассчитывать на регулярное место в составе из-за высокой конкуренции, хотя бразилец не против остаться в Мадриде, чтобы побороться за игровое время.

К слову, двукратный победитель Лиги чемпионов переходит в клуб МЛС.

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