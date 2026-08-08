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Футбол

Сын великого французского футболиста стал игроком Леганеса

Лука Зидан продолжит карьеру в Испании.
Сегодня, 08:22       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Зидан / Getty Images
Лука Зидан / Getty Images

Леганес объявил о подписании голкипера Луки Зидана. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

Отмечается, что стороны заключили контракт по схеме 1+1, финансовые условия соглашения не разглашаются.

Напомним, что за последние два сезона 28-летний вратарь провёл в Гранаде, а ранее выступал за Расинг, Райо Вальекано и Эйбар.

К тому же Зидан является воспитанником мадридского Реала и успел дебютировать за первую команду в 2018 году. Всего за Кастилью он провёл 51 матч, а за основной состав - два.

К слову, известно состояние Куртуа перед началом сезона Ла Лиги.

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