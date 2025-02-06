Леганес - Реал 2:3: обзор матча и результат игры 05.02.2025

Победу мадридской команде принес гол в компенсированное время.

В среду, 5 февраля, мадридский Реал встречался на выезде с Леганесом в четвертьфинале Кубка Испании.

Команда Карло Анчелотти лишь в компенсированное время сумела добыть положительный результат, обыграв соперника со счетом 3:2.

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"Сливочные" к 25-й минуте поединка вели с преимуществом в два мяча благодаря результативным ударам Луки Модрича и Эндрика.

Источник: Getty Images

Тем не менее еще до перерыва Леганес один гол отквитал усилиями Хуана Круса - испанец переиграл ударом с одиннадцатиметровой отметки украинца Андрея Лунина, который защищал ворота мадридцев в этом матче. А на 59-й минуте Крус оформил дубль, восстановив паритет в противостоянии.

Все же Реалу удалось вырвать победу в компенсированное время, когда с передачи Браима Диаса отличился Гонсало Гарсия и вывел свою команду в полуфинал.

Источник: Getty Images

Статистика матча Леганес - Реал 1/4 финала Кубка Испании

Леганес - Реал 2:3

Голы: Крус, 39 (пен.), 59 - Модрич, 18, Эндрик, 25, Г.Гарсия, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1.79 - 2.80

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 16 - 20

Удары в створ: 4 - 12

Угловые: 3 - 7

Фолы: 15 - 13

Леганес: Сориано - Альтимира, Росье, Гонсалес, Настасич, Крус (Раба, 73) - Родригес (Чикко, 80), Нейу, Тапиа, Брашанац - Д. Гарсия (де ла Фуэнте, 80).

Реал: Лунин - Вальверде, Асенсио, Рамон, Менди (Ф. Гарсия, 83) - Чуамени, Модрич - Гюлер (Себальос, 76), Диас, Родриго (Винисиус, 46) - Эндрик (Г. Гарсия, 83).

Предупреждения: Гонсалес, Нейу - Рамон, Винисиус, Модрич.

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