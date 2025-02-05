Атлетико с дублем сына Симеоне разгромил Хетафе
В рамках четвертьфинала Кубка Испании Атлетико встретился с Хетафе.
Уже на старте встречи сын Диего Симеоне Джулиано оформил дубль. Симеоне-младший забивал на 8-ой и 17-ой минуте.
На 42-ой минуте Самуэль Лино забил еще один мяч. доведя счет до разгромного.
После перерыва в ворота Хетафе отправили еще два мяча. Забивали Анхель Корреа и Александр Сёрлот.
Атлетико - Хетафе 5:0
Голы: Симеоне, 8, 17, Лино, 42, Корреа, 78, Серлот, 86
Атлетико: Муссо - Молина, Хименес, Ле Норман, Галан (Аспиликуэта, 61) - Симеоне (Корреа, 61), Де Пауль (Рикельме, 80), Коке, Лино - Гризманн (Серлот, 73), Альварес (Галлагер, 61)
Хетафе: Летачек - Иглесиас (Лор, 73), Дуарте, Альдерете (Бехуша, 73), Бернат - Сола (Перес, 46), Терратс, Сантьяго, Федерико (Майораль, 46) - Уче, Йылдырым (Хуанми, 46)
Предупреждения: Галлагер - Бехуша
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!