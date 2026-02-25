Лига чемпионов: четверка команд вышла в 1/8 финала

Состоялась половина ответных матчей предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов. Четыре команды пробились в 1/8 финала.

Путевки в следующий раунд завоевали мадридский Атлетико, Байер из Леверкузена, норвежский Буде/Глимт и английский Ньюкасл. Своих соперников эти коллективы узнают 27 февраля. Круг потенциальных оппонентов ограничен двумя.

Атлетико встретится с лондонским Тоттенхэмом или английским Ливерпулем, а Байер будет противостоять мюнхенской Баварии либо лондонскому Арсеналу. В свою очередь Буде/Глимт выпадет английский Манчестер Сити или лиссабонский Спортинг, а Ньюкасл встретится с лондонским Челси либо испанской Барселоной.

Последние четыре участника 1/8 финала определятся в среду, 25 февраля. В первых поединках победы оформили дортмундская Боруссия, французский ПСЖ, мадридский Реал и стамбульский Галатасарай.

К слову, форвард Килиан Мбаппе не поможет Реалу в противостоянии с лиссабонской Бенфикой.

