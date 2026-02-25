iSport.ua
Футбол

Ювентус определился с судьбой Спаллетти

Руководство клуба увидело достаточно.
Сегодня, 00:55       Автор: Антон Федорцив
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Туринский Ювентус стремится как можно скорее продлить контракт с Лучано Спаллетти. Менеджмент "бьянконери" готов сделать ставку на специалиста, утверждает инсайдер Маттео Моретто в X.

Действующий контракт алленаторе с Юве рассчитан до конца сезона. Несмотря на нестабильные результаты в последнее время? Спаллетти сохранил поддержку руководства. Он получит долгосрочный договор еще до финального отрезка кампании.

Спаллетти возглавил "бьянконери" в конце октября. Ювентус идет пятым в Серии A, отставая от зоны Лиги чемпионов на 4 очка. В плей-офф главного еврокубка туринцы уступили стамбульскому Галатасараю (2:5) на выезде.

К слову, миланский Интер вылетел из Лиги чемпионов от норвежского Буде/Глимта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Лучано Спаллетти

