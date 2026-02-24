Интер во второй раз проиграл Буде/Глимту

Команда Кристиана Киву принялась атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит в два мяча. В дебюте Эспозито пробил головой выше ворот, а затем выстрел Димарко под перекладину парировал голкипер.

Позже Тюрам сместился с фланга в центр, но с рикошетом от защитника не попал в дальний угол. Впоследствии вратарь взял удар Фраттези. Зато Эспозито и Зелиньски не хватило точности.

Норвежский гранд первый действительно острый момент создал на 36-й минуте. Это Бломберг размял Зоммера ударом головой. В конце концов, первый тайм завершился без голов.

С началом второй половины Буде/Глимт отодвинул игру подальше от собственных ворот. Угас и пыл "нерадзурри". Как следствие, на 58-й минуте счет открыли гости – Бломберг после ошибки Аканджи не переиграл кипера, но Хауге сыграл на добивании.

Интер мог сразу отыграться, но Эспозито с разворота отправил мяч мимо штанги. Вскоре Аканджи после прострела Димарко попал в каркас ворот. Зато реализовал возможность Буде/Глимт – Эвьен из центра штрафной забил в два касания.

Лишь после этого эпизода миланцы смогли забить. Это Бастони пришел на угловой и подставил бедро под удар Бонни на дальней штанге. Но на большее "нерадзурри" уже не замахнулись и бесславно покидают турнир.

Статистика матча Интер – Буде/Глимт предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов

Интер – Буде/Глимт – 1:2 (первый матч – 1:3)

Голы: Бастони, 76 – Хауге, 58, Эвьен, 72

Ожидаемые голы (xG): 2.17 - 1.74

Владение мячом: 70 % - 30 %

Удары: 30 - 7

Удары в створ: 7 - 5

Угловые: 16 - 1

Фолы: 11 - 9

