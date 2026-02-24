iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Интер во второй раз проиграл Буде/Глимту

"Нерадзурри" вылетели из Лиги чемпионов.
Вчера, 23:52       Автор: Антон Федорцив
Буде/Глимт / Getty Images
Буде/Глимт / Getty Images

Команда Кристиана Киву принялась атаковать с первых минут, чтобы отыграть дефицит в два мяча. В дебюте Эспозито пробил головой выше ворот, а затем выстрел Димарко под перекладину парировал голкипер.

Позже Тюрам сместился с фланга в центр, но с рикошетом от защитника не попал в дальний угол. Впоследствии вратарь взял удар Фраттези. Зато Эспозито и Зелиньски не хватило точности.

Норвежский гранд первый действительно острый момент создал на 36-й минуте. Это Бломберг размял Зоммера ударом головой. В конце концов, первый тайм завершился без голов.

С началом второй половины Буде/Глимт отодвинул игру подальше от собственных ворот. Угас и пыл "нерадзурри". Как следствие, на 58-й минуте счет открыли гости – Бломберг после ошибки Аканджи не переиграл кипера, но Хауге сыграл на добивании.

Интер мог сразу отыграться, но Эспозито с разворота отправил мяч мимо штанги. Вскоре Аканджи после прострела Димарко попал в каркас ворот. Зато реализовал возможность Буде/Глимт – Эвьен из центра штрафной забил в два касания.

Лишь после этого эпизода миланцы смогли забить. Это Бастони пришел на угловой и подставил бедро под удар Бонни на дальней штанге. Но на большее "нерадзурри" уже не замахнулись и бесславно покидают турнир.

Статистика матча Интер – Буде/Глимт предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов

Интер – Буде/Глимт – 1:2 (первый матч – 1:3)
Голы: Бастони, 76 – Хауге, 58, Эвьен, 72

Ожидаемые голы (xG): 2.17 - 1.74
Владение мячом: 70 % - 30 %
Удары: 30 - 7
Удары в створ: 7 - 5
Угловые: 16 - 1
Фолы: 11 - 9

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Буде-Глимт

Статьи по теме

Лига чемпионов: четверка команд вышла в 1/8 финала Лига чемпионов: четверка команд вышла в 1/8 финала
Звезда Интера вернулся к тренировкам Звезда Интера вернулся к тренировкам
Интер избежал потери очков в матче с аутсайдером Серии А Интер избежал потери очков в матче с аутсайдером Серии А
Интер сенсационно уступил Буде/Глимт Интер сенсационно уступил Буде/Глимт

Видео

Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона
Двойной удар от украинцев: голы Ваната и Цыганкова в обзоре матча Алавес - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского масс-старта на Олимпийских играх-2026
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: матчи Атлетико, Байера, Интера, Ньюкасла в плей-офф Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Европа00:55
Ювентус определился с судьбой Спаллетти
Лига Чемпионов00:22
Лига чемпионов: четверка команд вышла в 1/8 финала
Лига Чемпионов00:05
Лига чемпионов: Ньюкасл снова одолел Карабах, Байер разошелся миром с Олимпиакосом
Вчера, 23:52
Лига Чемпионов23:52
Интер во второй раз проиграл Буде/Глимту
Европа23:05
Мбаппе попал в лазарет Реала
ММА22:36
Двалишвили присоединился к новому промоушну
Лига Чемпионов21:41
Атлетико с хет-триком Серлота переиграл Брюгге
НХЛ21:17
Питтсбург и Колорадо устроили обмен защитниками
Биатлон20:49
Джакомель принял решение о выступлениях после операции
Формула 120:25
Инженер Ферстаппена подытожил предсезонные тесты
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK