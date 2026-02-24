iSport.ua
Двалишвили присоединился к новому промоушну

Грузин продолжит выступления за океаном.
Вчера, 22:36       Автор: Антон Федорцив
Мераб Двалишвили / Getty Images
Мераб Двалишвили / Getty Images

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили определился с карьерным будущим. Боец заключил контракт с Real American Freestyle (RAF).

Под эгидой нового промоушна опытный грузин дебютирует в апреле. Имя соперника Двалишвили в Филадельфии объявят со временем. Экс-чемпион завершил выступления в UFC поражением от россиянина Петра Яна в декабре.

Титул UFC Двалишвили завоевал в сентябре 2024 года. Впоследствии грузинский боец ​​трижды провел успешную защиту пояса. Тем временем RAF основан в 2025 году, модифицировав международные правила вольной борьбы.

К слову, глава UFC Дэйна Уайт анонсировал старт подготовки к шоу в Белом доме.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мераб Двалишвили RAF

