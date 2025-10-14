iSport.ua
Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином на UFC 323 в Лас-Вегасе

Бой пройдет 6 декабря.
Сегодня, 07:34       Автор: Валентина Чорноштан
Мераб Двалишвили / Getty Images
Мераб Двалишвили / Getty Images

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведет бой с россиянином Петром Яном.

О поединке сообщил президент UFC Дэйна Уайт в прямом эфире Instagram. Сам бой состоится 6 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе.

Для чемпиона это противостояние станет четвертым в 2025 году. Совсем недавно, 5 октября Мераб Двалишвили успешно защитил титул, победив Кори Сэндхагена.

Кроме главного боя, 6 декабря в ко-мейн ивенте пройдет поединок Алешандре Пантожи против Джошуа Вана.

Также в андеркарде состоится бой Генри Сехудо с Пейтоном Талботтом.

