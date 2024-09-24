Чемпион UFC рассказал, за что ненавидит росию

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил свое отношение к росии.

33-летний грузинский боец заявил, что не испытывает ненависти к росиянам, но их страну считает своим врагом.

Ранее росия дважды окупировала грузинские территории и убивала граждан, а потому Двалишвили ненавидит эту страну.

"Я не ненавижу руских. У меня негативное отношение к их стране. Она коррумпирована, и росия оккупировала 20% территории моей родины. Поэтому они мои враги.

Знаете, когда они приезжают к нам, мы конечно относимся к ним, как к гостям. С этим нет проблем. Конечно, они любят нашу еду, и им нравится наше гостеприимство. Никаких проблем.

Но они бросали бомбы в наши города и убивали людей. Мы маленькая страна и спрашивали их: "Зачем вы нас убиваете?" Я говорю, давайте все просто будем дружить.

В 1991 году, когда они захватили Абхазию, а потом напали во второй раз, когда мне было 17 лет в 2008 году, они оккупировали Осетию. Тогда много людей потерял свои дома. Погибло много людей. Они кидали бомбы в нашу столицу", - цитирует Мераба MMANews.

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