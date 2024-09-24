iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чемпион UFC рассказал, за что ненавидит росию

Мераб Двалишвили все еще помнит оккупацию грузинских территорий и убийство сограждан.
Сегодня, 19:30
Мераб Двалишвили / Getty Images
Мераб Двалишвили / Getty Images

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили объяснил свое отношение к росии.

33-летний грузинский боец заявил, что не испытывает ненависти к росиянам, но их страну считает своим врагом. 

Ранее росия дважды окупировала грузинские территории и убивала граждан, а потому Двалишвили ненавидит эту страну.

"Я не ненавижу руских. У меня негативное отношение к их стране. Она коррумпирована, и росия оккупировала 20% территории моей родины. Поэтому они мои враги.

Знаете, когда они приезжают к нам, мы конечно относимся к ним, как к гостям. С этим нет проблем. Конечно, они любят нашу еду, и им нравится наше гостеприимство. Никаких проблем.

Но они бросали бомбы в наши города и убивали людей. Мы маленькая страна и спрашивали их: "Зачем вы нас убиваете?" Я говорю, давайте все просто будем дружить.

В 1991 году, когда они захватили Абхазию, а потом напали во второй раз, когда мне было 17 лет в 2008 году, они оккупировали Осетию. Тогда много людей потерял свои дома. Погибло много людей. Они кидали бомбы в нашу столицу", - цитирует Мераба MMANews.

Ранее также тренер Дюбуа бросил вызов Усику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мераб Двалишвили

Статьи по теме

Двалишвили по очкам одолел Сехудо Двалишвили по очкам одолел Сехудо
Двалишвили обошел яна в обновленном рейтинге UFC Двалишвили обошел яна в обновленном рейтинге UFC
"Слава Украине!": Грузин Двалишвили сделал громкое заявление после избиения россиянина Яна "Слава Украине!": Грузин Двалишвили сделал громкое заявление после избиения россиянина Яна
Грузин Двалишвили деклассировал россиянина Яна, поддержавшего войну против Украины Грузин Двалишвили деклассировал россиянина Яна, поддержавшего войну против Украины
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:45
Бавария попытается перехватить лидера Байера у других клубов
Европа20:33
Манчестер Сити хочет заменить травмированного Родри игроком, который ранее отказал Ливерпулю
Лига Чемпионов20:15
Сан-Сиро потерял право принять финал Лиги чемпионов в 2027 году
Евро-202419:57
Кроос иронично отреагировал на то, что УЕФА признала, что Кукурелья сыграл рукой в матче с Германией
Футбол19:51
Легендарный экс-футболист посетил матч сборной Украины по футзалу
19:31
Украина не без проблем победила Нидерланды и прошла в следующую стадию чемпионата мира
ММА19:30
Чемпион UFC рассказал, за что ненавидит росию
Формула 119:05
Макларен переманил ключевого специалиста из Ред Булл
Европа18:59
Барселона начала переговоры с экс-воротарем Ювентуса
Киберспорт18:49
Linkin Park написали гимн для чемпионата мира по League of Legends
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK