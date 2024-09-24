Тренер Дюбуа бросил Усику вызов на реванш

Наставник британца заявил, что они хотят поквитаться с украинцем за поражение.

Дон Чарльз, тренер чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, после победы над Энтони Джошуа обратился к обладателю титулов WBC, WBA и WBO Александру Усику.

Наставник британского боксера заявил, что они хотят получить реванш от украинца.

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"Я бросаю им вызов, пусть они снова приведут Усика. Я бросаю им вызов", - приводит слова Чарльза Queensberry Promotions.

Напомним, что в августе 2023 года украинский боксер одержал досрочную победу над британцем нокаутом в девятом раунде.

Ранее Дюбуа также заявил о желании получить реванш с Усиком.

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