Дюбуа заявил о желании получить реванш с Усиком

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа прокомментировал свою досрочную победу в бою против Энтони Джошуа.

После успешного выступления британский боксер заявил, что хотел бы провести реванш с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком, которому он уступил в августе 2023 года.

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"У меня есть всего несколько слов: разве вам не понравилось? Это было долгий путь, я благодарен за то, что оказался в этом положении.

Я гладиатор, я воин до самого конца. Я хочу достичь высочайшего уровня в этой игре и раскрыть весь свой потенциал. Я покатался на американских горках, но это мое время, моя история реабилитации, и я не остановлюсь, пока не достигну своего максимального потенциала.

Я хочу драться со всеми лучшими, возможно, с Усиком - это большой шанс для моей реабилитации. Любой может получить бой со мной", - приводит слова Дюбуа talkSPORT.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Джошуа.

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