Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

В английской столице на арене Уэмбли состоялся поединок, в котором Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) защитил свой титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе, одержав победу над Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Бой длился менее пяти раундов, в течение которых Дюбуа просто доминировал и несколько раз отправлял своего соперника-фаворита на конвас ринга.

Для Джошуа это уже четвертое поражение в карьере, тогда как Дюбуа после поражения Усику в прошлом году выиграл уже свой третий бой и впервые защитил титул чемпиона IBF.

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