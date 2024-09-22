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Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Представляем лучшие моменты поединка между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.
Сегодня, 06:16
Джошуа в нокауте / Getty Images
Джошуа в нокауте / Getty Images

В английской столице на арене Уэмбли состоялся поединок, в котором Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) защитил свой титул чемпиона IBF в сверхтяжелом весе, одержав победу над Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Бой длился менее пяти раундов, в течение которых Дюбуа просто доминировал и несколько раз отправлял своего соперника-фаворита на конвас ринга.

Для Джошуа это уже четвертое поражение в карьере, тогда как Дюбуа после поражения Усику в прошлом году выиграл уже свой третий бой и впервые защитил титул чемпиона IBF.

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Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

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