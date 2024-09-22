Дюбуа нокаутировал Джошуа в пятом раунде

Перед этим Даниэль трижды отправил соперника в нокдаун.

В субботу, 21 сентября, на Уэмбли завершился вечер бокса, в главном событии которого состоялся поединок за титул IBF в тяжелом весе между Даниэлем Дюбуа (22-2) и Энтони Джошуа (28-4).

Дюбуа сразу бросился в атаку, заставив соперника защищаться, но в самом конце раунде Даниэль нашел момент для правого бокового и отправил Джошуа на колено.

Во втором раунде Дюбуа все так же наседал, но и Джошуа наконец собрался с силами и начал отвечать сопернику, однако и второй раунд остался за чемпионом.

В третьм и четвертом раундах ситуация повторилась - Дюбуа был непобедим и еще дважды отправил Энтони на канвас (хотя второй нокдаун судья не засчитал).

И ожидаемая развязка последовала в пятом раунде после очередного мощного удара с правой Джошуа уже не поднялся.

Даниэль Дюбуа, который перед боем считался явным аутсайдером, с легкостью защитил свой пояс IBF.

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