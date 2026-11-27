Лондонцы были близки к камбеку.

В пятницу, 27 ноября, Ноттингем принимал дома Челси.

Хозяевам понадобились всего пять минут, чтобы открыть счет. Жезус идеальным ударом в девятку не оставил шансов Мартинесу.

А следующие 40 минут команды провели практически без ворот, борясь за контроль над игрой. Точнее, Ноттингем пытался одобрать этот контроль у Челси.

Со стартом второго тайма Фофана привез пенальти в свои ворота, позволив Гиббс-Уайту забить второй гол, но почти сразу Эмега снова сократил разрыв до одного гола.

Челси попробовал надавить, но получил в ответ атаку, которую Гиббс-Уайт завершил изящным парашютом за шиворот Мартинесу. До конца матча Эмега оформил дубль и подарил Челси шанс спастись, но воспользоваться им лондонцы не сумели.

Статистика матча Ноттингем - Челси 12-го тура АПЛ

Ноттингем - Челси 3:2

Голы: Жезус, 5, Гиббс-Уайт (пенальти), 51, 72 - Эмега, 54, 89

Ожидаемые голы (xG): 1.46 - 1.27

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 10 - 9

Удары в створ: 7 - 3

Угловые: 1 - 2

Фолы: 15 - 11

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