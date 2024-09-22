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"Получил по каштанам": Дюбуа обвинили в повторении против Джошуа грязного приема, как в бою с Усиком

Промоутер Эй Джея все же выделил важную ошибку своего клиента в том эпизоде.
Сегодня, 13:40
Джошуа уступил Дюбуа / Getty Images
Джошуа уступил Дюбуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа использовал в победном бою с его подопечным запрещенный прием, как и в поединке с Александром Усиком.

По словам представителя Эй Джея, соперник нанес ему удар ниже пояса.

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"Люди говорят о том, что Джошуа встал на колено и выплюнул капу. Послушайте, так Дюбуа тогда ударил его по яйцам в третьем или четвертом раунде. Я кричал Эй Джею, чтобы, чтобы он взял все пять минут на восстановление.

На самом деле со стороны Джошуа это было проявление какой-то неопытности. В тот момент, когда он не мог встать, поскольку получил по полной по каштанам, все, что ему нужно было сделать, это сказать рефери, что ему нужно время, чтобы прийти в себя.

Но он сказал рефери: "Я в порядке, давай, продолжаем". Я ему кричу: "Нет, нет, что ты делаешь?" А потом это произошло снова, потому что Джошуа просто пришел драться", - приводит слова Хирна Metro.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Даниэль Дюбуа

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