Промоутер Джошуа сообщил, будут ли они требовать реванша от Дюбуа

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал досрочное поражение от обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Представитель поверженного боксера уверен, что его клиент воспользуется возможность взять реванш.

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"Все случилось в первом раунде, а после этого Джошуа дрался за счет мужества и желания. Я очень горжусь им, потому что он никогда не сдавался. Его ноги предали его, но он продолжал пытаться.

Когда вы находитесь в ринге с мощным панчером, вот что может произойти. Джошуа постоянно пытался подняться, даже когда не мог. Даниэль заслуживает уважения, он настоящий чемпион мира. Я поздравляю его.

Я уверен, что Джошуа воспользуется пунктом о реванше, это очевидно. Это опасный бой, потому что уверенность Дюбуа в себе постоянно растет, но Джошуа верит, что может победить его", - приводит слова Хирна talkSPORT.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Джошуа.

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