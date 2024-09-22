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Джошуа высказался о завершении карьеры после разгромного поражения от Дюбуа

Британский боксер раскрыл свои намерения по итогам провала в последнем поединке.
Сегодня, 09:58
Джошуа проиграл Дюбуа / Getty Images
Джошуа проиграл Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, собирается ли продолжать выступления после провальной попытки отобрать пояс IBF у Даниэля Дюбуа.

По словам британского боксера, он не думает о завершении карьеры.

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"Всегда держи голову высоко. Мы попытались добиться успеха, но не смогли. Мы бросили кости трети раз. Мы пытаемся писать историю британского бокса, и думаю, что это у нас получилось.

Вы спрашиваете, хочу ли я продолжать драться? Конечно, я хочу продолжать драться. Вот почему я сказал, что мы рискнули добиться успеха, но не смогли", - сказал Джошуа после боя.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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