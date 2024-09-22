"Думал, что победит": Усик отреагировал на сенсационное поражение Джошуа от Дюбуа

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал досрочную победу обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа над Энтони Джошуа.

По словам украинского боксера, поражение Эй Джея стало для него неожиданностью.

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"Я думал, что Джошуа победит. Но это бокс. Победа Дюбуа - это сюрприз для меня? Да, для меня это сюрприз.

Возможен ли мой реванш с Дюбуа? Я сейчас не думаю ни о моем бое с Тайсоном, ни о Дюбуа", - приводит слова Усика Sky Sports.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Джошуа.

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