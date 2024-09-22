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"Много ошибок": Джошуа оценил свое поражение от Дюбуа

Британский боксер проанализировал разгром в поединке с соотечественником.
Сегодня, 08:28
Джошуа уступил Дюбуа / Getty Images
Джошуа уступил Дюбуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о досрочном поражении от обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Британский боксер после боя признал, что допустил слишком много ошибок.

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"Я отдаю должное Даниэлю и его команде. Мы рискнули ради успеха, но потерпели неудачу. Знаете, я готов разнести ринг, но мне нужно оставаться сдержанным, очень профессиональным и выразить уважение моему сопернику.

Я всегда говорил себе, что я боец на всю жизнь. Мы продолжим рисковать. У меня был резкий, быстрый соперник, с моей стороны было много ошибок, но это наша игра", - приводит слова Джошуа talkSPORT.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа

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