НБА: Финикс обыграл Орландо, Голден Стэйт справился с Майами
В ночь на пятницу, 6 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны два матча.
Результаты матчей НБА за 5 ноября
Финикс – Орландо 117:104 (33:26, 30:25, 33:22, 21:31)
Финикс: Букер (30 + 8 передач), Брукс (24), Бриджес (18 + 13 подборов), Грин (6), Игодаро (2) – старт; Кеннард (12), Данн (11), Малуач (8), Гиллеспи (6), Буей (0), Рит (0), Пит (0), Спенсер (0).
Орландо: Картер (27 + 13 подборов), Бэйн (15), Ф. Вагнер (15 + 8 подборов + 15 передач + 6 потерь), Ричардсон (10), Блэк (10 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь) – старт; да Силва (18), Кэйн (5), Битадзе (4), Моралес (0), Картер (0), Каслтон (0), Вучевич (0).
Голден Стэйт – Майами 120:100 (26:29, 27:24, 38:23, 29:24)
Голден Стэйт: Карри (29), Лендеборг (17 + 8 подборов + 6 передач), Ричард (10), Подземски (9), Др. Грин (2 + 11 передач) – старт; Ньянг (13), Уильямс (10), Пэйтон II (9), Бэсси (8 + 7 подборов), Хорфорд (8), Мелтон (5), Ике (0), Леонс (0), Крайер (0).
Майами: Митчелл (22 + 8 передач + 5 потерь), Я. Адетокумбо (20 + 14 подборов), Адебайо (18 + 10 подборов), Томпсон (11), Уиггинс (2) – старт; Ларссон (13 + 5 потерь), Конуэлл (13), Йович (1), Портис (0), Смит (0), Гарднер (0), Ричардс (0), Хардуэй (0).
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