Аякс разгромил Мидтьюлланн, забив пять голов во втором тайме

Встреча в Хернинге завершилась со счетом 6:1 в пользу амстердамцев.

Аякс одержал крупную выездную победу над датским Мидтьюлланном в матче третьего тура основного этапа Лиги конференций.

Гости открыли счет уже на 10-й минуте: Толу Арокодаре головой замкнул подачу Оскара Глуха с углового. Однако на 28-й минуте хозяева отыгрались. Фрайдей Этим воспользовался ошибкой обороны Аякса, обыграл Марка-Андре тер Стегена и отправил мяч в пустые ворота.

На 43-й минуте полузащитник Мидтьюлланна Кьелл Ветен получил вторую желтую карточку за фол против Абделлы Уазане и оставил свою команду в меньшинстве.

После перерыва Аякс в полной мере воспользовался численным преимуществом. На 52-й минуте Арокодаре оформил дубль, замкнув передачу Уазане. Еще через семь минут нигерийский форвард записал на свой счет ассист: после его скидки Оуэн Вейндал мощным ударом отправил мяч в сетку.

На 67-й минуте преимущество амстердамцев увеличил Дави Классен, головой замкнувший подачу Вейндана. Затем Оскар Глух отличился эффектным ударом после смещения с фланга, а окончательный счет на 82-й минуте установил Маркос Леонардо, перебросивший голкипера.

Лига конференций, основной этап, 3-й тур.

Мидтьюлланн — Аякс — 1:6 (1:1).

Голы: Этим, 28 — Арокодаре, 10, 52, Вейндал, 59, Классен, 67, Глух, 74, Маркос Леонардо, 82.

Удаление: Кьелл Ветен, 43 (вторая желтая карточка).

Для амстердамцев это вторая подряд победа в основном этапе турнира

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